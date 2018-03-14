Opel Astra Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 184,26 тыс. км Цена: 315 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Всем привет. Не очень срочно продаю свой немецкий истребитель Опель Астра (А-Н) 2008 г. в. ТТХ описывать не буду, перечислены выше. Полный электропакет. Комлектация Космо. Полностью перебрал ходовку, заменил термостат и все датчики, каждые 15 т. км адаптация коробки, полная замена масла в АКПП в декабре 2017, замена щеток генератора, тормозные диски перед., зад. в комплекте с колодками (TRV). По кузову косметические косячки есть, на фото должно быть видно. Масло двиг. GM-10\30 синтетика. Фильтра МАНовские, они получше. АКПП работает четко, без проблем. Конечно разница между чисто АКПП и робот есть, но не существенная. Когда привыкаешь есть даже преимущества. Подробности по телефону. Звоните! Если интересно, продаю не чтобы избавиться, а просто нашел другую авто, которую давно искал (вездеход Адмирал). Поторгуемся. Спорт режим и зимний режим присутствуют. Все работает. Стоит резина зима, лето прилагается к авто. Стекла родные, без сколов, трещин. Заменил гофру. По авто юр. проблем нет. Чистый.