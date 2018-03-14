Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 184,26 тыс. км

Цена: 315 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Всем привет. Не очень срочно продаю свой немецкий истребитель Опель Астра (А-Н) 2008 г. в. ТТХ описывать не буду, перечислены выше. Полный электропакет. Комлектация Космо. Полностью перебрал ходовку, заменил термостат и все датчики, каждые 15 т. км адаптация коробки, полная замена масла в АКПП в декабре 2017, замена щеток генератора, тормозные диски перед., зад. в комплекте с колодками (TRV). По кузову косметические косячки есть, на фото должно быть видно. Масло двиг. GM-10\30 синтетика. Фильтра МАНовские, они получше. АКПП работает четко, без проблем. Конечно разница между чисто АКПП и робот есть, но не существенная. Когда привыкаешь есть даже преимущества. Подробности по телефону. Звоните! Если интересно, продаю не чтобы избавиться, а просто нашел другую авто, которую давно искал (вездеход Адмирал). Поторгуемся. Спорт режим и зимний режим присутствуют. Все работает. Стоит резина зима, лето прилагается к авто. Стекла родные, без сколов, трещин. Заменил гофру. По авто юр. проблем нет. Чистый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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