Opel Astra Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 105 тыс. км Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Опель Астра GTS 2010 год в хорошем состоянии, хорошая комплектация, биксенон, спорт глушитель и воздушный фильтр, родные в наличии, все исправно работает, резина новая, на дисках, торг возможен у капота.