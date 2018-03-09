Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Николай
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Описание
Опель Астра GTS 2010 год в хорошем состоянии, хорошая комплектация, биксенон, спорт глушитель и воздушный фильтр, родные в наличии, все исправно работает, резина новая, на дисках, торг возможен у капота.
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