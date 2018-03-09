Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Опель Астра GTS 2010 год в хорошем состоянии, хорошая комплектация, биксенон, спорт глушитель и воздушный фильтр, родные в наличии, все исправно работает, резина новая, на дисках, торг возможен у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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