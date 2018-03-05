Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 247 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр Петрович

Телефон:

Описание

Двигатель недавно заменён на контрактный. Установлены новые : - радиатор сист. охлаждения с вентилятором. По ходовой заменено всё необходимое : наконечники, шаровые опоры, одна граната, стойки задние и т. п.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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