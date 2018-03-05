Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 247 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр Петрович
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Описание
Двигатель недавно заменён на контрактный. Установлены новые : - радиатор сист. охлаждения с вентилятором. По ходовой заменено всё необходимое : наконечники, шаровые опоры, одна граната, стойки задние и т. п.
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