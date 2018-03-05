Opel Astra Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 247 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Петрович Телефон:

Описание

Двигатель недавно заменён на контрактный. Установлены новые : - радиатор сист. охлаждения с вентилятором. По ходовой заменено всё необходимое : наконечники, шаровые опоры, одна граната, стойки задние и т. п.