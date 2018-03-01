Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 118 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сурен
Телефон:
Описание
Самая полная комплектация. Состояние салона на 5 баллов. Резина Бриджстон липучка все 4 колеса. Коробка работает отлично, без нареканий. Расход бензина зимой 9,3-9,5. Большая просьба товарищи перекупы не беспокоить. Возможен торг только при осмотре машины.
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