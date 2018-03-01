Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 118 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сурен

Телефон:

Описание

Самая полная комплектация. Состояние салона на 5 баллов. Резина Бриджстон липучка все 4 колеса. Коробка работает отлично, без нареканий. Расход бензина зимой 9,3-9,5. Большая просьба товарищи перекупы не беспокоить. Возможен торг только при осмотре машины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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