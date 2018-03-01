Opel Astra Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 118 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сурен Телефон:

Описание

Самая полная комплектация. Состояние салона на 5 баллов. Резина Бриджстон липучка все 4 колеса. Коробка работает отлично, без нареканий. Расход бензина зимой 9,3-9,5. Большая просьба товарищи перекупы не беспокоить. Возможен торг только при осмотре машины.