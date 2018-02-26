Opel Astra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 91 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в идеальном состоянии. Не битая. По кузову ровная не мятая не ржавая не царапанная. Салон целый чистый и ухоженный. Ходовая двигатель и коробка в идеале. Вложений не требует. В машине имеется музыка. Бондиционер. АБС. ГУР. Диски. Электро подъемники стекол. Электрозеркала. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 108,426 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

412 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 109,59 тыс. км.
Республика Дагестан, Аксай

395 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 64,62 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

525 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Astra

Skoda Roomster

Подержанная, пробег 136 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

370 тыс. руб.

Honda Civic

Подержанная, пробег 152 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

425 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

390 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале