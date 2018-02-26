Opel Astra Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 30 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 91 тыс. км Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в идеальном состоянии. Не битая. По кузову ровная не мятая не ржавая не царапанная. Салон целый чистый и ухоженный. Ходовая двигатель и коробка в идеале. Вложений не требует. В машине имеется музыка. Бондиционер. АБС. ГУР. Диски. Электро подъемники стекол. Электрозеркала. Небольшой торг.