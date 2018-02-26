Opel Astra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 91 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в идеальном состоянии. Не битая. По кузову ровная не мятая не ржавая не царапанная. Салон целый чистый и ухоженный. Ходовая двигатель и коробка в идеале. Вложений не требует. В машине имеется музыка. Бондиционер. АБС. ГУР. Диски. Электро подъемники стекол. Электрозеркала. Небольшой торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.