Opel Astra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 173 тыс. км

Цена: 309 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина наша в отличном состоянии. Ухожена, обслужена, без вложений. Сборка немецкая. Полноценный автомат. ДВС отличный (все замены по реглаленту). 8 подушек безопасности. Салон трансформер. Подогрев сидений. Холодильник.
Куча регулировок сиденья. Рулевой колонки. датчик дождя. Климат контроль.
Противотуманки. Омыватели фар. Корректор фар. Лэд лампы в фарах. Защита картера. Тонировка. Литые 16е диски. Два ключа. И другие приятности. Дас авто. (Таких уже не делают.) Торг будет, но после осмотра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

325 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 108,426 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

412 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 101,561 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

640 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

325 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 115,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

360 тыс. руб.

Peugeot 207

Подержанная, пробег 132 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

240 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале