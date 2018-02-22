Opel Astra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 173 тыс. км
Цена: 309 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина наша в отличном состоянии. Ухожена, обслужена, без вложений. Сборка немецкая. Полноценный автомат. ДВС отличный (все замены по реглаленту). 8 подушек безопасности. Салон трансформер. Подогрев сидений. Холодильник.
Куча регулировок сиденья. Рулевой колонки. датчик дождя. Климат контроль.
Противотуманки. Омыватели фар. Корректор фар. Лэд лампы в фарах. Защита картера. Тонировка. Литые 16е диски. Два ключа. И другие приятности. Дас авто. (Таких уже не делают.) Торг будет, но после осмотра.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.