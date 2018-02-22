Opel Astra Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 60 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 173 тыс. км Цена: 309 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина наша в отличном состоянии. Ухожена, обслужена, без вложений. Сборка немецкая. Полноценный автомат. ДВС отличный (все замены по реглаленту). 8 подушек безопасности. Салон трансформер. Подогрев сидений. Холодильник.

Куча регулировок сиденья. Рулевой колонки. датчик дождя. Климат контроль.

Противотуманки. Омыватели фар. Корректор фар. Лэд лампы в фарах. Защита картера. Тонировка. Литые 16е диски. Два ключа. И другие приятности. Дас авто. (Таких уже не делают.) Торг будет, но после осмотра.