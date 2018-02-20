Opel Astra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам астра, 1.8, cosmo. Четырёх ступенчатый автомат, ведёт себя идеально, контрактный движок на 179000 был поставлен, новый стартер, компрессор конце, радиатор, АКБ, заменён рулевой шлейф, перебрана ходовая, авто в хорошем состоянии, за авто слежу, делать в машине вообще ничего не нужно, Сел и катайся. 17 колеса.На мелочи всегда есть торг. Кому интересно скину ещё фото на Watsapp, viber. На обмен дороже.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 108,426 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

412 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 51,146 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

540 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 109,59 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

395 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Astra

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 118 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

280 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 60,585 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

340 тыс. руб.

Audi A3

Подержанная, пробег 197 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

355 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале