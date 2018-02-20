Opel Astra Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 95 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам астра, 1.8, cosmo. Четырёх ступенчатый автомат, ведёт себя идеально, контрактный движок на 179000 был поставлен, новый стартер, компрессор конце, радиатор, АКБ, заменён рулевой шлейф, перебрана ходовая, авто в хорошем состоянии, за авто слежу, делать в машине вообще ничего не нужно, Сел и катайся. 17 колеса.На мелочи всегда есть торг. Кому интересно скину ещё фото на Watsapp, viber. На обмен дороже.