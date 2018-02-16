Opel Astra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам опель в хорошем состоянии. Двигатель работает, тихо, масло не расходует, автомат полноценный переключает плавно без толчков и прочего. Салон чистый, не затерт, соответствует году авто. Комплектация максимальная: салон кожа, климат контроль, обогрев сидений, мультируль, электрозеркала, все стеклоподьемники и многое еще. По кузову вмятин и царапин нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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