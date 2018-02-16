Opel Astra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам опель в хорошем состоянии. Двигатель работает, тихо, масло не расходует, автомат полноценный переключает плавно без толчков и прочего. Салон чистый, не затерт, соответствует году авто. Комплектация максимальная: салон кожа, климат контроль, обогрев сидений, мультируль, электрозеркала, все стеклоподьемники и многое еще. По кузову вмятин и царапин нет.
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