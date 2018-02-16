Opel Astra Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 70 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 125 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам опель в хорошем состоянии. Двигатель работает, тихо, масло не расходует, автомат полноценный переключает плавно без толчков и прочего. Салон чистый, не затерт, соответствует году авто. Комплектация максимальная: салон кожа, климат контроль, обогрев сидений, мультируль, электрозеркала, все стеклоподьемники и многое еще. По кузову вмятин и царапин нет.