Opel Astra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 510 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии есть недочёты по кузову в остальном ни каких проблем сел поехал все вопросы по телефону срочно !!!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.