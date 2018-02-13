Opel Astra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 510 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии есть недочёты по кузову в остальном ни каких проблем сел поехал все вопросы по телефону срочно !!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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