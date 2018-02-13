Opel Astra Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 60 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 98 тыс. км Цена: 510 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии есть недочёты по кузову в остальном ни каких проблем сел поехал все вопросы по телефону срочно !!!