Opel Astra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно продается опель астра. Двигатель после кап ремонта прошел 250 км. Сделано все с заменой поршней и гильз. По коробке и ходовой части нареканий никаких. Из приятного: подогрев руля и передних сидений, электро ручник, датчик дождя и света, задний парктроник комбинированная обивка сидений, 2 прикуривателя, 2 зонный климат контроль, круиз контроль. Реальному покупателю торг на месте. Рассмотрю варианты обмена. Продается без номера.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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