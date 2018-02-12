Opel Astra Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 94 тыс. км Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно продается опель астра. Двигатель после кап ремонта прошел 250 км. Сделано все с заменой поршней и гильз. По коробке и ходовой части нареканий никаких. Из приятного: подогрев руля и передних сидений, электро ручник, датчик дождя и света, задний парктроник комбинированная обивка сидений, 2 прикуривателя, 2 зонный климат контроль, круиз контроль. Реальному покупателю торг на месте. Рассмотрю варианты обмена. Продается без номера.