Opel Astra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно продается опель астра. Двигатель после кап ремонта прошел 250 км. Сделано все с заменой поршней и гильз. По коробке и ходовой части нареканий никаких. Из приятного: подогрев руля и передних сидений, электро ручник, датчик дождя и света, задний парктроник комбинированная обивка сидений, 2 прикуривателя, 2 зонный климат контроль, круиз контроль. Реальному покупателю торг на месте. Рассмотрю варианты обмена. Продается без номера.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.