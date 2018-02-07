Opel Astra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Поколение: 4 поколение, рестайлинг. Комплектация: 1.6 Turbo AT Cosmo
Дополнительно: отличное состояние.
-цвет чёрный металлик
-подогрев сидений, руля, зеркал
-климат-контроль (двух зонный)
-датчики света, дождя, ABS, SRS
-коробка обычный автомат (не робот, не вариатор)
-литые диски R-17, на зимней резине
-туманки, ветровики, тонировка
-замена масел и расходников
-расход бензина 10 л /100 км в городе
-не битая не крашеная , полностью заводской окрас

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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