Opel Astra Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 78 тыс. км Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Поколение: 4 поколение, рестайлинг. Комплектация: 1.6 Turbo AT Cosmo

Дополнительно: отличное состояние.

-цвет чёрный металлик

-подогрев сидений, руля, зеркал

-климат-контроль (двух зонный)

-датчики света, дождя, ABS, SRS

-коробка обычный автомат (не робот, не вариатор)

-литые диски R-17, на зимней резине

-туманки, ветровики, тонировка

-замена масел и расходников

-расход бензина 10 л /100 км в городе

-не битая не крашеная , полностью заводской окрас