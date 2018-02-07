Opel Astra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Поколение: 4 поколение, рестайлинг. Комплектация: 1.6 Turbo AT Cosmo
Дополнительно: отличное состояние.
-цвет чёрный металлик
-подогрев сидений, руля, зеркал
-климат-контроль (двух зонный)
-датчики света, дождя, ABS, SRS
-коробка обычный автомат (не робот, не вариатор)
-литые диски R-17, на зимней резине
-туманки, ветровики, тонировка
-замена масел и расходников
-расход бензина 10 л /100 км в городе
-не битая не крашеная , полностью заводской окрас
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.