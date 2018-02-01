Opel Astra Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 79 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 250 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Сборка-Антверпен (отличие с Российской сборкой значительны)

-Есть недочеты по кузову ( подозрительно если их нет на авто старше 7 лет)

-Машину знаю от и до, расскажу про любой блок и деталь

-Пробег реальный (пробег в ECU двигателя соответствует одометру)

-Масло от замены до замены

-Очень экономичный двигатель 5.5-6.5 л/100 км

-Двигатель "Z16XEP" (до 2006 г)

Еще нет проблемной CVCP системы регулирования фаз ,соответственно и проблем с заменой (шетерни распредвалов + клапана), еще нет вечно текущего теплообменника подогрева масла (до 2005 г.), eще нет хлипкого пластикового фильтра масла (полноценный металлический), еще нет пластикового впускного коллектора (полноценная металлическая улитка).

-В течении прошлого года заменены расходники в ходовой (сайлент, шаровые, стабилизатор, амортизаторы,тормозные диски-на все есть пачка накладных), замена масла в двигателе каждые 5-7 т. км ., заменено масло в кпп ,щетки и коллектор в генераторе новые .

-Пробег раз в 3-4 месяца на дальние расстояния (Ростов-Белгород-Москва-Курск-Воронеж), поэтому машина содержалась, чтоб не встать за тысячу км. от дома

-Защита двигателя-металл+стальные стержни 10 мм, полноценная запаска, все стекло подъемники с авто доводчиком, круиз контроль, поясничный подпор, охлаждаемый бардачек, борт компьютер, электро зеркала, автовключение света, подогрев зеркал, климат-контроль.

-Резина: зима -205 55 r16 на штамповке, лето-225 60 r15 на литье.

-Ездил не девушка ,и не до магазина по выходным пенсионер дедушка, как в сказках.

Непрокуренный салон. Сервисная книжка. Своевременное обслуживание

Только продажа, за рубли. В рассрочку не продам.