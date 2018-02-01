Opel Astra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Сборка-Антверпен (отличие с Российской сборкой значительны)
-Есть недочеты по кузову ( подозрительно если их нет на авто старше 7 лет)
-Машину знаю от и до, расскажу про любой блок и деталь
-Пробег реальный (пробег в ECU двигателя соответствует одометру)
-Масло от замены до замены
-Очень экономичный двигатель 5.5-6.5 л/100 км
-Двигатель "Z16XEP" (до 2006 г)
Еще нет проблемной CVCP системы регулирования фаз ,соответственно и проблем с заменой (шетерни распредвалов + клапана), еще нет вечно текущего теплообменника подогрева масла (до 2005 г.), eще нет хлипкого пластикового фильтра масла (полноценный металлический), еще нет пластикового впускного коллектора (полноценная металлическая улитка).
-В течении прошлого года заменены расходники в ходовой (сайлент, шаровые, стабилизатор, амортизаторы,тормозные диски-на все есть пачка накладных), замена масла в двигателе каждые 5-7 т. км ., заменено масло в кпп ,щетки и коллектор в генераторе новые .
-Пробег раз в 3-4 месяца на дальние расстояния (Ростов-Белгород-Москва-Курск-Воронеж), поэтому машина содержалась, чтоб не встать за тысячу км. от дома
-Защита двигателя-металл+стальные стержни 10 мм, полноценная запаска, все стекло подъемники с авто доводчиком, круиз контроль, поясничный подпор, охлаждаемый бардачек, борт компьютер, электро зеркала, автовключение света, подогрев зеркал, климат-контроль.
-Резина: зима -205 55 r16 на штамповке, лето-225 60 r15 на литье.
-Ездил не девушка ,и не до магазина по выходным пенсионер дедушка, как в сказках.
Непрокуренный салон. Сервисная книжка. Своевременное обслуживание
Только продажа, за рубли. В рассрочку не продам.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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