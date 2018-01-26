Opel Astra Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 81 тыс. км Цена: 499,999 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Космо! 2 хоз. Куплена в 2012 г. Ничего не красилось все завод. Самая полная комплектация. Навигация и т. д. Одним словом, Космо. Превосходное состояние. Все вопросы по телефону. Сервисная книга. ПТС оригинал. Все стекла родные, без сколов и трещин.