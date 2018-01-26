Opel Astra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 81 тыс. км
Цена: 499,999 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Космо! 2 хоз. Куплена в 2012 г. Ничего не красилось все завод. Самая полная комплектация. Навигация и т. д. Одним словом, Космо. Превосходное состояние. Все вопросы по телефону. Сервисная книга. ПТС оригинал. Все стекла родные, без сколов и трещин.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.