Opel Astra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 81 тыс. км

Цена: 499,999 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Космо! 2 хоз. Куплена в 2012 г. Ничего не красилось все завод. Самая полная комплектация. Навигация и т. д. Одним словом, Космо. Превосходное состояние. Все вопросы по телефону. Сервисная книга. ПТС оригинал. Все стекла родные, без сколов и трещин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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