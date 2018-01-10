Opel Astra Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 360 тыс. км Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Илья Телефон:

Комплектация А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Чистый немец юбилейной серии. Кузов оцинкованный, нигде нет ржавчины. Ходовая, коробка в хорошем состоянии. 50 тысяч назад делался кап ремонт двигателя. По кузову есть замечания. Перекупам просьба не звонить