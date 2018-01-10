Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 360 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Илья
Телефон:
Комплектация
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Чистый немец юбилейной серии. Кузов оцинкованный, нигде нет ржавчины. Ходовая, коробка в хорошем состоянии. 50 тысяч назад делался кап ремонт двигателя. По кузову есть замечания. Перекупам просьба не звонить
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