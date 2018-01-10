Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 360 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Илья

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Чистый немец юбилейной серии. Кузов оцинкованный, нигде нет ржавчины. Ходовая, коробка в хорошем состоянии. 50 тысяч назад делался кап ремонт двигателя. По кузову есть замечания. Перекупам просьба не звонить

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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