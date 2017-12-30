Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 97 тыс. км

Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Опель Астра.Комплектация Cosmo. Автомобиль в отличном состоянии. По кузову никаких притертостей и вмятин. Салон в хорошем состоянии чистый не прокуренный. Автомат не пинается, переключает передачи плавно. По ходовой нареканий нет. На зимней резине (летней нет). Все стекла родные включая лобовое.
Машина оснащена датчиком дождя и света, зимний режим АКПП, однозонный климат контроль, электрозеркала, электоростеклоподъемники, управление магнитолой на руле, AUX. Юридически чиста, без штрафов и арестов. Готов проехать в МРЭО для переоформления.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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