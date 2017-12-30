Opel Astra Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 97 тыс. км Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Опель Астра.Комплектация Cosmo. Автомобиль в отличном состоянии. По кузову никаких притертостей и вмятин. Салон в хорошем состоянии чистый не прокуренный. Автомат не пинается, переключает передачи плавно. По ходовой нареканий нет. На зимней резине (летней нет). Все стекла родные включая лобовое.

Машина оснащена датчиком дождя и света, зимний режим АКПП, однозонный климат контроль, электрозеркала, электоростеклоподъемники, управление магнитолой на руле, AUX. Юридически чиста, без штрафов и арестов. Готов проехать в МРЭО для переоформления.