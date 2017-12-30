Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 97 тыс. км
Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Иван
Описание
Опель Астра.Комплектация Cosmo. Автомобиль в отличном состоянии. По кузову никаких притертостей и вмятин. Салон в хорошем состоянии чистый не прокуренный. Автомат не пинается, переключает передачи плавно. По ходовой нареканий нет. На зимней резине (летней нет). Все стекла родные включая лобовое.
Машина оснащена датчиком дождя и света, зимний режим АКПП, однозонный климат контроль, электрозеркала, электоростеклоподъемники, управление магнитолой на руле, AUX. Юридически чиста, без штрафов и арестов. Готов проехать в МРЭО для переоформления.
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