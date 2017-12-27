Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 86,5 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
Телефон:
Описание
Машина обслуживалась у официального дилера была произведена замена тормозных колодок ,замена масла в МКПП, замена клапанной крышки, замена ремня ГРМ и роликов на пробеге 80 тыс.
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