Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 86,5 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Машина обслуживалась у официального дилера была произведена замена тормозных колодок ,замена масла в МКПП, замена клапанной крышки, замена ремня ГРМ и роликов на пробеге 80 тыс.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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