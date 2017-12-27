Opel Astra Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 86,5 тыс. км Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Машина обслуживалась у официального дилера была произведена замена тормозных колодок ,замена масла в МКПП, замена клапанной крышки, замена ремня ГРМ и роликов на пробеге 80 тыс.