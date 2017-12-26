Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 124 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Машина идеальном состоянии, приобреталась официального дилера в Краснодаре, по ПТС три хозяина. Автомобиль ухожен, пробег небольшой и реальный. Никаких вложений не требует. Очень дешевая в обслуживании и не прихотливая машинка, кто возьмет действительно не пожалеет. Машинка находится в Краснодаре!
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