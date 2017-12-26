Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машина идеальном состоянии, приобреталась официального дилера в Краснодаре, по ПТС три хозяина. Автомобиль ухожен, пробег небольшой и реальный. Никаких вложений не требует. Очень дешевая в обслуживании и не прихотливая машинка, кто возьмет действительно не пожалеет. Машинка находится в Краснодаре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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