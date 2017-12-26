Opel Astra Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 124 тыс. км Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина идеальном состоянии, приобреталась официального дилера в Краснодаре, по ПТС три хозяина. Автомобиль ухожен, пробег небольшой и реальный. Никаких вложений не требует. Очень дешевая в обслуживании и не прихотливая машинка, кто возьмет действительно не пожалеет. Машинка находится в Краснодаре!