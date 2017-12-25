Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 101 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
В ДТП не участвовала,не битая не крашеная. Салон не прокурен не затерт. Машина юридически чистая без запретов. Я второй хозяин. Комплектация ENJOY +. Звонить с 9 до 19 часов. Обмен не предлагать. Перекупам не беспокоить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter