Opel Astra Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 101 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

В ДТП не участвовала,не битая не крашеная. Салон не прокурен не затерт. Машина юридически чистая без запретов. Я второй хозяин. Комплектация ENJOY +. Звонить с 9 до 19 часов. Обмен не предлагать. Перекупам не беспокоить.