Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 101 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

В ДТП не участвовала,не битая не крашеная. Салон не прокурен не затерт. Машина юридически чистая без запретов. Я второй хозяин. Комплектация ENJOY +. Звонить с 9 до 19 часов. Обмен не предлагать. Перекупам не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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