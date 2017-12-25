Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 74 тыс. км
Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Один хозяин. ПТС родной. Не бита, не крашена вся в заводской краске даже бампера. Максимальная комплектация "Cosmo". Двигатель V-1, 8 (140 л. с) атмосферник без всяких турбин. Климат контроль. Кожаный мультируль. Монитор. Электрозеркала с обогревом. Электростеклоподъёмники на всех дверях. Комбинированный салон. Противотуманные фары. Литые диски. Парктроник заводской. Отличное внешнее и техническое состояние. Разумный торг, только при осмотре!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.