Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 74 тыс. км

Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Один хозяин. ПТС родной. Не бита, не крашена вся в заводской краске даже бампера. Максимальная комплектация "Cosmo". Двигатель V-1, 8 (140 л. с) атмосферник без всяких турбин. Климат контроль. Кожаный мультируль. Монитор. Электрозеркала с обогревом. Электростеклоподъёмники на всех дверях. Комбинированный салон. Противотуманные фары. Литые диски. Парктроник заводской. Отличное внешнее и техническое состояние. Разумный торг, только при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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