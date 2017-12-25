Opel Astra Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 74 тыс. км Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Один хозяин. ПТС родной. Не бита, не крашена вся в заводской краске даже бампера. Максимальная комплектация "Cosmo". Двигатель V-1, 8 (140 л. с) атмосферник без всяких турбин. Климат контроль. Кожаный мультируль. Монитор. Электрозеркала с обогревом. Электростеклоподъёмники на всех дверях. Комбинированный салон. Противотуманные фары. Литые диски. Парктроник заводской. Отличное внешнее и техническое состояние. Разумный торг, только при осмотре!

