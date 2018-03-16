Opel Antara

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Качественная корейская сборка, материалы отделки салона приятные, салон ухоженный. 2,4 литровый двигатель, без лишних наворотов и соответствующих проблем, расход небольшой, масло не ест, от замены до замены ни капли, залита синтетика (рекомендовано заводом), АКПП работает ровно, масло свежее. Полный привод автоматический, все четко. Подогрев передних сидений, зеркал, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, салон ткань, Колодки заменены 10 тысяч? назад, резина Michlein, пробег сезон. Просторный салон. За машиной следил и ухаживал. Причина продажи покупка жилья и ремонт, нужны деньги. Рассмотрю обмен с доплатой в мою сторону не менее 200 т. р.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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