Opel Antara
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 103 тыс. км
Цена: 575 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Наталья
Телефон:
Описание
Покупали в декабре 2008 года, один хозяин, не курили, ухоженный автомобиль, полностью обслужен, торг будет.
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