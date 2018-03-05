Opel Antara Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 103 тыс. км Цена: 575 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Покупали в декабре 2008 года, один хозяин, не курили, ухоженный автомобиль, полностью обслужен, торг будет.