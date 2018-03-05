Opel Antara

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 103 тыс. км

Цена: 575 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Описание

Покупали в декабре 2008 года, один хозяин, не курили, ухоженный автомобиль, полностью обслужен, торг будет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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