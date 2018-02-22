Opel Antara

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Antara

Opel Antara

Подержанная, пробег 213 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

550 тыс. руб.

Opel Antara

Подержанная, пробег 202 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

499 тыс. руб.

Opel Antara

Подержанная, пробег 132,712 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

625 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Antara

Suzuki SX4

Подержанная, пробег 173,942 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

400 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 116,09 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

570 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 71 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

520 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале