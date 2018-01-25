Opel Antara
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 213 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Езжу 4 года, нареканий нет. ТО проходил своевременно, по ходовой заменил практически всё ,в основном оригинал, что то не дешёвый дубликат и то только потому, что не мог найти оригинал. Ездил много поэтому за машиной следил. Есть не большие дефекты по кузову, но внешний вид не портит и на комфорт во время движения не влияют.
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