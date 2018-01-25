Opel Antara Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 213 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Езжу 4 года, нареканий нет. ТО проходил своевременно, по ходовой заменил практически всё ,в основном оригинал, что то не дешёвый дубликат и то только потому, что не мог найти оригинал. Ездил много поэтому за машиной следил. Есть не большие дефекты по кузову, но внешний вид не портит и на комфорт во время движения не влияют.