Opel Antara

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 213 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Езжу 4 года, нареканий нет. ТО проходил своевременно, по ходовой заменил практически всё ,в основном оригинал, что то не дешёвый дубликат и то только потому, что не мог найти оригинал. Ездил много поэтому за машиной следил. Есть не большие дефекты по кузову, но внешний вид не портит и на комфорт во время движения не влияют.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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