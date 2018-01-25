Opel Antara

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я собственник.Машиной доволен, никогда не подводила. Рулевая колонка: регулируемая по вылету, по углу наклона. Обогрев зеркал. Обогрев передних сидений. Авто свет. Корректор фар. Дисковые тормоза. Салон трансформный. Система наклона. Климат- контроль. КондиционерЭлектропривод зеркал Электростеклоподъемники (все) Парктроник задний и передний Монитор
MP-3 USB. Мультируль. Климат- контроль. Салон велюр. Поменяны ролики, ремень и насос ГУР, масло и фильтра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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