Opel Antara
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Я собственник.Машиной доволен, никогда не подводила. Рулевая колонка: регулируемая по вылету, по углу наклона. Обогрев зеркал. Обогрев передних сидений. Авто свет. Корректор фар. Дисковые тормоза. Салон трансформный. Система наклона. Климат- контроль. КондиционерЭлектропривод зеркал Электростеклоподъемники (все) Парктроник задний и передний Монитор
MP-3 USB. Мультируль. Климат- контроль. Салон велюр. Поменяны ролики, ремень и насос ГУР, масло и фильтра.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.