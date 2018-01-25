Opel Antara Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 90 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я собственник.Машиной доволен, никогда не подводила. Рулевая колонка: регулируемая по вылету, по углу наклона. Обогрев зеркал. Обогрев передних сидений. Авто свет. Корректор фар. Дисковые тормоза. Салон трансформный. Система наклона. Климат- контроль. КондиционерЭлектропривод зеркал Электростеклоподъемники (все) Парктроник задний и передний Монитор

MP-3 USB. Мультируль. Климат- контроль. Салон велюр. Поменяны ролики, ремень и насос ГУР, масло и фильтра.