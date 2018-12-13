Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 119 тыс. км

Цена: 759 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2488 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Ставрополь, Ставропольский край

Имя: Роза

Телефон:

Описание

Отличный клиренс и проходимость ( 3 режима привода: 2WD, авто и блокировка дифф.), адаптация к российским условиям: усиленный кузов, подвеска, ДВС адаптирован.для российск.топлива. Максимальная комплектация: Салон кожа- не курящий, панорамная крыша/люк, климат контроль, круиз, борт.комп., Hill Start Assis(помощь при трогании в гору), ESP-off, эл.сидения с подогревом (передн.), автозапуск, мультируль, Камера заднего вида/Bluetooth/Hands free/AUX/USB, биксенон, эл.стекла/зеркала с обогревом и складыванием, датчик света/дождя, 2 подстаканника с охлаждением. R17зима + лето на перекидку. Все т/о по регламенту, есть заказ наряды. ПТС-оригинал, не обременен, 2й аккуратный владелец, без ДТП. Авто в отличном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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