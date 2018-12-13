Nissan X-Trail Дата публикации: 20.12.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 119 тыс. км Цена: 759 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2488 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Ставрополь, Ставропольский край Имя: Роза Телефон:

Описание

Отличный клиренс и проходимость ( 3 режима привода: 2WD, авто и блокировка дифф.), адаптация к российским условиям: усиленный кузов, подвеска, ДВС адаптирован.для российск.топлива. Максимальная комплектация: Салон кожа- не курящий, панорамная крыша/люк, климат контроль, круиз, борт.комп., Hill Start Assis(помощь при трогании в гору), ESP-off, эл.сидения с подогревом (передн.), автозапуск, мультируль, Камера заднего вида/Bluetooth/Hands free/AUX/USB, биксенон, эл.стекла/зеркала с обогревом и складыванием, датчик света/дождя, 2 подстаканника с охлаждением. R17зима + лето на перекидку. Все т/о по регламенту, есть заказ наряды. ПТС-оригинал, не обременен, 2й аккуратный владелец, без ДТП. Авто в отличном состоянии.