Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 110,3 тыс. км

Цена: 824 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса по двум документам и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 114 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1300 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 154 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

885 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 82 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

735 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan X-Trail

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 77,2 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

694 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 49,248 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

850 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

745 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале