Nissan X-Trail

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 251,747 тыс. км

Цена: 552 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет:

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 111,646 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

895 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 140,12 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

499 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 310,84 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

460 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan X-Trail

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 174 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

655 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 196,731 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

580 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 106,748 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

674 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале