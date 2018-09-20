Nissan X-Trail

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 645 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 107,72 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

770 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 99 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

940 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 168,057 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

645 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan X-Trail

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 140,65 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

635 тыс. руб.

Opel Mokka

Подержанная, пробег 73 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

720 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

695 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале