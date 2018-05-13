Nissan X-Trail

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 52 тыс. км

Цена: 1370 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец
Эксплуатировался в Краснодарском крае.
Оформление продленной гарантии на месте.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Панорамный люк и камера кругового обзора 360 градусов.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

830 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 80,305 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

820 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

800 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan X-Trail

Lexus RX

Подержанная, пробег 118,571 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1300 тыс. руб.

Audi Q5

Подержанная, пробег 96,03 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1350 тыс. руб.

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 39 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале