Nissan X-Trail

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 80,305 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 105,7 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

918 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

835 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 101 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

840 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan X-Trail

Audi Q3

Подержанная, пробег 64,776 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

975 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 70,375 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

665 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 71,769 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

625 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале