Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 87,5 тыс. км

Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Один хозяин. Пробег оригинальный. Кузов без ДТП, окрасов, подкрасов. Все в заводской краске. Салон чистый и аккуратный не затёрт. Свежая резина зима и лето. Автомобиль собран в Германии. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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