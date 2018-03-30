Nissan X-Trail Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 87,5 тыс. км Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Один хозяин. Пробег оригинальный. Кузов без ДТП, окрасов, подкрасов. Все в заводской краске. Салон чистый и аккуратный не затёрт. Свежая резина зима и лето. Автомобиль собран в Германии. Обмен не интересует.

