Nissan X-Trail
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 87,5 тыс. км
Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Один хозяин. Пробег оригинальный. Кузов без ДТП, окрасов, подкрасов. Все в заводской краске. Салон чистый и аккуратный не затёрт. Свежая резина зима и лето. Автомобиль собран в Германии. Обмен не интересует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter