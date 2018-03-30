Nissan X-Trail Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 190 тыс. км Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продам своего Хитрого. Срочно! Остался без работы. Нужны деньги. Я хозяин. Есть косячок на заднем бампере, кто то припёр во дворе) комплектация максимальная. Кожаный салон, панорама, эл. привод сидений! Короче куча всего интересного! Салон в идеале. Сигнализация с обратной связью. Подвеску перебрал на 180 тыс. Обещаю хороший торг на месте.