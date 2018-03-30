Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продам своего Хитрого. Срочно! Остался без работы. Нужны деньги. Я хозяин. Есть косячок на заднем бампере, кто то припёр во дворе) комплектация максимальная. Кожаный салон, панорама, эл. привод сидений! Короче куча всего интересного! Салон в идеале. Сигнализация с обратной связью. Подвеску перебрал на 180 тыс. Обещаю хороший торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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