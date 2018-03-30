Nissan X-Trail
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Продам своего Хитрого. Срочно! Остался без работы. Нужны деньги. Я хозяин. Есть косячок на заднем бампере, кто то припёр во дворе) комплектация максимальная. Кожаный салон, панорама, эл. привод сидений! Короче куча всего интересного! Салон в идеале. Сигнализация с обратной связью. Подвеску перебрал на 180 тыс. Обещаю хороший торг на месте.
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