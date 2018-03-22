Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Полноценный автомат. Подключаемый привод. Заменены все жидкости, масла, в т. ч. и в коробке. Ревизия ходовой, новые тормозные диски и свежая резина. Двигатель и коробка работают ровно. По кузову жизненные коцки. Кто фанатеет от семерок в номере, могу оставить. Торг. Возможен обмен на Ниссан Теану, Nissan Pathfinder с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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