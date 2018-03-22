Nissan X-Trail Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 180 тыс. км Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Эдуард Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Полноценный автомат. Подключаемый привод. Заменены все жидкости, масла, в т. ч. и в коробке. Ревизия ходовой, новые тормозные диски и свежая резина. Двигатель и коробка работают ровно. По кузову жизненные коцки. Кто фанатеет от семерок в номере, могу оставить. Торг. Возможен обмен на Ниссан Теану, Nissan Pathfinder с моей доплатой.