Nissan X-Trail
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Эдуард
Описание
Авто в хорошем состоянии. Полноценный автомат. Подключаемый привод. Заменены все жидкости, масла, в т. ч. и в коробке. Ревизия ходовой, новые тормозные диски и свежая резина. Двигатель и коробка работают ровно. По кузову жизненные коцки. Кто фанатеет от семерок в номере, могу оставить. Торг. Возможен обмен на Ниссан Теану, Nissan Pathfinder с моей доплатой.
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