Nissan X-Trail Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 110 тыс. км Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Продам Nissan Xtrail T31, 2008, 2, 5L. Кузов не бит и не крашен. Есть незначительные царапины на бампере, видны на фото. Авто в отличном техническом состоянии. Вложений не требует. Сел и поехал. Полный фарш: подключаемый полный привод, иммобилайзер + сигналка с обратной связью, 2 ключа и брелка, ABS, ESP, Hill assist, кожа, ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК (нереальный кайф), адаптивный ксенон, подогрев сидений, датчик дождя, задние сиденья складываются в ровный пол, выходы AUX и USB и т. п. Летняя резина – хватит месяца на 3 нормальной езды, зимняя - отличная шиповка Federal. Классная практическая и универсальная машина. Только сделал по машине все необходимые работы, не успеваю насладиться машиной и приходится продавать в связи с необходимостью покупки своего жилья. По заменам: 1) лобовое стекло. Заменил на нормальное корейское с датчиком дождя и гарантией 1 год от любых сколов и разбития. Т. е. если вы разбиваете стекло, то платите только за работу по замене 2500 руб, стекло бесплатно. 2) Заменены масла в двигателе и вариаторе 2) новые родные иридиевые свечи 2) новые оригинальные катушки зажигания Bosch 3) Заменена вся ходовка с гарантией по работам 1 год с сервисной книжкой, все документы и чеки сохранены : а) стойки амортизаторов передние с опорными подшипниками б) стойки стабилизаторов в) шаровые г) рулевые тяги и наконечники д) втулки переднего стабилизатора е) все 4 сайлентблока подрамника («подушка») 4) все 4 тормозных диска (Avantec) с колодками вкруг (Friction Master)- ничего не скрипит при торможении 5) Заменены направляющие шпильки тормозных суппортов + термостойкая смазка 6) заменены сайлентблоки задних продольных основных рычагов с болтами 7) заправил кондиционер 8) Заменил блоки розжига ксенона и большую часть ламп по кругу. Остается только ездить и наслаждаться возможностями машины.

Менял жидкости только на родные по настоянию и рекомендациям предыдущего владельца. Машина в отличном состоянии передается с наставлениями по уходу из хороших рук в хорошие руки.

Поставил хорошую газовую установку. При продаже буду снимать или могу оставить за доплату 20 руб.

Любые проверки на Ваших СТО и т. п. за Ваш счет. Оригинальный ПТС.