Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Илья

Телефон:

Описание

Продам Ниссан Х Трейл в Японском тюнинге. Двигатель ставили контрактный. 4 вд с кнопки, в одних руках. Адаптирован под 92 бензин. Обмен на Универсал Тойота с вашей доплатой, равноценно, либо с нашей доплатой. На обмен цена 420.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 106,592 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

725 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 129,84 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

790 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 75,831 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

880 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan X-Trail

Chevrolet Rezzo

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Староминская

290 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 337 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

330 тыс. руб.

Kia Sorento

Подержанная, пробег 280 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

415 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале