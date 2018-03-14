Nissan X-Trail Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 160 тыс. км Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Илья Телефон:

Описание

Продам Ниссан Х Трейл в Японском тюнинге. Двигатель ставили контрактный. 4 вд с кнопки, в одних руках. Адаптирован под 92 бензин. Обмен на Универсал Тойота с вашей доплатой, равноценно, либо с нашей доплатой. На обмен цена 420.