Nissan X-Trail
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Илья
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Описание
Продам Ниссан Х Трейл в Японском тюнинге. Двигатель ставили контрактный. 4 вд с кнопки, в одних руках. Адаптирован под 92 бензин. Обмен на Универсал Тойота с вашей доплатой, равноценно, либо с нашей доплатой. На обмен цена 420.
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