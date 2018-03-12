Nissan X-Trail
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 189,352 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Никита
Телефон:
Описание
Автомобиль без вложений. Кондиционер заправлен, автомат не пинается. Возможен обмен.
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