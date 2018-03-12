Автомобиль без вложений. Кондиционер заправлен, автомат не пинается. Возможен обмен.

Имя: Никита

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2002

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