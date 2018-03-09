Nissan X-Trail Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 170 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

В хорошем тех состоянии, не гнилой, не ржавый, сделано полное ТО. Ходовая целая не разбитая. Хороший надёжный автомобиль, вложений не требует. Все жидкости поменяны перед продажей. Двигатель 2 л. надежный цепной, налог маленький.

полноценный автомат (не вариатор), переключается плавно. Цена актуальна пока не продан интересующий меня авто. На обмен дороже.