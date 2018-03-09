Nissan X-Trail
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
Телефон:
Описание
В хорошем тех состоянии, не гнилой, не ржавый, сделано полное ТО. Ходовая целая не разбитая. Хороший надёжный автомобиль, вложений не требует. Все жидкости поменяны перед продажей. Двигатель 2 л. надежный цепной, налог маленький.
полноценный автомат (не вариатор), переключается плавно. Цена актуальна пока не продан интересующий меня авто. На обмен дороже.
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