Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

В хорошем тех состоянии, не гнилой, не ржавый, сделано полное ТО. Ходовая целая не разбитая. Хороший надёжный автомобиль, вложений не требует. Все жидкости поменяны перед продажей. Двигатель 2 л. надежный цепной, налог маленький.
полноценный автомат (не вариатор), переключается плавно. Цена актуальна пока не продан интересующий меня авто. На обмен дороже.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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