Nissan X-Trail
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 133,7 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Геннадий
Описание
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Помощь спуска с горы
- Датчик дождя
- Датчик света
- Кондиционер
- Круиз-контроль
- Ксеноновые фары
- Омыватель фар
- Противотуманные фары
- Легкосплавные диски
- Штатная аудиоподготовка
- Штатная аудиосистема с cd
- Обогрев зеркал
- Электропривод зеркал
- Центральный замок
- Без ключевой доступ
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подогрев передних сидений
- Регулировка сидения водителя по высоте
- Регулировка сидения пассажира по высоте
- Регулировка руля
- Усилитель руля
- Кожаный салон
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
- Люк
- Бортовой компьютер
- Японская сборка.
Хороший надежный автомобиль. Максимальная комплектация LE с камерой заднего вида. Машина в хорошем состоянии. Все ТО делались вовремя. Бережное хранение
Панорамная крыша. Из минусов трещина лобового стекла, обзору не мешает, стекла родные, жалко менять, на фото видно. Продаю не спеша в семье не единственная машина. Перекупщиков просьба не беспокоить. Собственник. Просьба звонить до 19-00. Торг присутствует с деньгами у капота.
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