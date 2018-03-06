Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 133,7 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Геннадий

Телефон:

Описание

- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Помощь спуска с горы
- Датчик дождя
- Датчик света
- Кондиционер
- Круиз-контроль
- Ксеноновые фары
- Омыватель фар
- Противотуманные фары
- Легкосплавные диски
- Штатная аудиоподготовка
- Штатная аудиосистема с cd
- Обогрев зеркал
- Электропривод зеркал
- Центральный замок
- Без ключевой доступ
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подогрев передних сидений
- Регулировка сидения водителя по высоте
- Регулировка сидения пассажира по высоте
- Регулировка руля
- Усилитель руля
- Кожаный салон
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
- Люк
- Бортовой компьютер
- Японская сборка.
Хороший надежный автомобиль. Максимальная комплектация LE с камерой заднего вида. Машина в хорошем состоянии. Все ТО делались вовремя. Бережное хранение
Панорамная крыша. Из минусов трещина лобового стекла, обзору не мешает, стекла родные, жалко менять, на фото видно. Продаю не спеша в семье не единственная машина. Перекупщиков просьба не беспокоить. Собственник. Просьба звонить до 19-00. Торг присутствует с деньгами у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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