Nissan X-Trail Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 133,7 тыс. км Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Геннадий Телефон:

Описание

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Помощь спуска с горы

- Датчик дождя

- Датчик света

- Кондиционер

- Круиз-контроль

- Ксеноновые фары

- Омыватель фар

- Противотуманные фары

- Легкосплавные диски

- Штатная аудиоподготовка

- Штатная аудиосистема с cd

- Обогрев зеркал

- Электропривод зеркал

- Центральный замок

- Без ключевой доступ

- Подушка безопасности водителя

- Подушка безопасности пассажира

- Подушки безопасности боковые

- Подогрев передних сидений

- Регулировка сидения водителя по высоте

- Регулировка сидения пассажира по высоте

- Регулировка руля

- Усилитель руля

- Кожаный салон

- Электростеклоподъемники передние

- Электростеклоподъемники задние

- Люк

- Бортовой компьютер

- Японская сборка.

Хороший надежный автомобиль. Максимальная комплектация LE с камерой заднего вида. Машина в хорошем состоянии. Все ТО делались вовремя. Бережное хранение

Панорамная крыша. Из минусов трещина лобового стекла, обзору не мешает, стекла родные, жалко менять, на фото видно. Продаю не спеша в семье не единственная машина. Перекупщиков просьба не беспокоить. Собственник. Просьба звонить до 19-00. Торг присутствует с деньгами у капота.