Nissan X-Trail

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю в отличном состоянии. Автомобиль удобный для (отдыха, работы и т. д.), страна производитель Япония. Бережно (заботливо) ухаживал за ним. Цена установлена минимальная именно поэтому продаю без торга. Машина находится в Краснодаре. Автосигнализация Шер хан с автозапуском и обратной связью. Рейлинги на крыше с прожекторами. Противотуманные фары. Панорамный электро люк. Задний парктроник. Мультимедийная ДВД,СД система Сони с 7 дюймовым экраном. Навигатор. Регистратор. Новые шины Комхо. Заводская темная тонировка задних стекол. Защита картера. Литые диски на 17 дюймов.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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