Nissan X-Trail Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 90 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю в отличном состоянии. Автомобиль удобный для (отдыха, работы и т. д.), страна производитель Япония. Бережно (заботливо) ухаживал за ним. Цена установлена минимальная именно поэтому продаю без торга. Машина находится в Краснодаре. Автосигнализация Шер хан с автозапуском и обратной связью. Рейлинги на крыше с прожекторами. Противотуманные фары. Панорамный электро люк. Задний парктроник. Мультимедийная ДВД,СД система Сони с 7 дюймовым экраном. Навигатор. Регистратор. Новые шины Комхо. Заводская темная тонировка задних стекол. Защита картера. Литые диски на 17 дюймов.