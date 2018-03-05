Nissan X-Trail
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю в отличном состоянии. Автомобиль удобный для (отдыха, работы и т. д.), страна производитель Япония. Бережно (заботливо) ухаживал за ним. Цена установлена минимальная именно поэтому продаю без торга. Машина находится в Краснодаре. Автосигнализация Шер хан с автозапуском и обратной связью. Рейлинги на крыше с прожекторами. Противотуманные фары. Панорамный электро люк. Задний парктроник. Мультимедийная ДВД,СД система Сони с 7 дюймовым экраном. Навигатор. Регистратор. Новые шины Комхо. Заводская темная тонировка задних стекол. Защита картера. Литые диски на 17 дюймов.
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