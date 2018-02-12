Nissan X-Trail

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 835 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии. Один хозяин. Без ДТП. Покупалась у официального дилера. Своевременное техническое обслуживание. Сервисная книжка. Полная комплектация: камера заднего вида, парктроники, люк, литые диски, USB, охлаждаемые подстаканники, бардачок с охлаждением и подогревом, салон велюр, подогрев сидений, подогрев зеркал, датчик дождя, датчик света, климат- контроль, круиз- контроль, противотуманные фары, 8 подушек безопасности, ABS, помощь при спуске, система курсовой устойчивости, оригинальные ветровики. Крепления для детского кресла ISOFIX. Блокиратор рулевого вала. Сигнализация. Доводчики. Два ключа. Комплект зимней резины на литых дисках. Три режима трансмиссии: 2WD, 4WD AUTO, 4WD LOCK. Обмен на авто поменьше.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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