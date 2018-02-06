Nissan X-Trail Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 142 тыс. км Цена: 740 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль 2008 года выпуска куплен в апреле 2009. Сборка Япония.

Максимальная комплектация. Кожаный салон, электро регулировка сидений, автосвет, антижождь, регулировка наклона и вылета руля, подогрев сидений, люк, блютуз, автозапуск (на сигнализацию действует гарантия 2 года), парктроники, прицепное устройство, оригинальные коврики в салоне, тонировка, ветровики.

Автомобиль оснащен круиз контролем, abs, esp, подключаемый задний привод, помощь при спуске.

Все проведенные работы подтверждаются чеками, масла заменены (чеки в наличии).

Комплект летней резины на оригинальных литых дисках. Торг у капота. Перекупщикам не беспокоиться, продам сам. Звонить с 10:00 до 21:30.