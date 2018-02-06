Nissan X-Trail

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 142 тыс. км

Цена: 740 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль 2008 года выпуска куплен в апреле 2009. Сборка Япония.
Максимальная комплектация. Кожаный салон, электро регулировка сидений, автосвет, антижождь, регулировка наклона и вылета руля, подогрев сидений, люк, блютуз, автозапуск (на сигнализацию действует гарантия 2 года), парктроники, прицепное устройство, оригинальные коврики в салоне, тонировка, ветровики.
Автомобиль оснащен круиз контролем, abs, esp, подключаемый задний привод, помощь при спуске.
Все проведенные работы подтверждаются чеками, масла заменены (чеки в наличии).
Комплект летней резины на оригинальных литых дисках. Торг у капота. Перекупщикам не беспокоиться, продам сам. Звонить с 10:00 до 21:30.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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