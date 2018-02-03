Nissan X-Trail Дата публикации: 3.02.18 Просмотров объявления: 42

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 184 тыс. км Цена: 790 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серый Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (861) 204-14-73

Описание

ПТС оригинал.

Один владелец.

Заводское ЛКП всех элементов.

Автомобиль приобретался у официального дилера в начале 2012 года.

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. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.