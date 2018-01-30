Nissan X-Trail
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 108 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается надежный, экономичный и комфортабельный внедорожник Ниссан Х-Треил Т31. Автомобиль куплен новым у официального диллера 28.09.13г., Все ТО у дилера, есть сервисная книжка, подтвержденная чеками и заказ-нарядами. В 93т. км. была замена масла в автомате у официалов. Автомобиль полностью обслужен. Хорошая проходимость (клирес 21 см), вместительный багажник и салон. Комфортная подвеска. В салоне не курили. Не кредитный. ПТС оригинал 2013г. Свежий аккумулятор. В 105800 была замена масла и всех фильтров.
Двигатель 2.0л турбодизель (150 л.с.), 6-ступ. японский автомат с типтроником (не вариатор). По мотору и коробке вопросов нет! Расход: трасса 6-7л, город 9-10л.(это по Краснодарским пробкам). На трассе при 90км. на круизе - 5л.
Много ездила супруга с ребенком. Есть дефекты кузова (на фото) по которым готов торговаться! По кузову и бамперам ничего не красилось и не делалось. Все как есть.
Комплектация максимальная (LE):
Климат-контроль, панорамная крыша, черный кожаный салон, 18 литые диски, подогревы сидений спереди и сзади, ксенон, электросиденья, полный привод, камера заднего вида, парктроник, все подушки, АBC, ESP, датчики дождя, света, система доступа Intelligent Key (чип-ключ), Bluetooth® hands-free, помощь при спуске, круиз-контроль, кожаный мультируль и многое другое.
Летние колеса Континенталь на 18 в подарок.
Дополнительно при покупке официальным дилером установлено:
- двухсторонняя сигнализация
- задний парктроник
- оригинальная стальная защита картера Nissan
- сетка за воздуховодами переднего бампера
- коврики в салон и багажник
- пластиковые подкрылки в арках задник колес.
Цена указана без учета повреждений.
Торг при осмотре автомобиля.
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)
Обмены и салоны не интересуют. Причина продажи - куплен другой автомобиль.
По вопросам звонить с 8 ч до 22 ч.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.