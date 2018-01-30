Nissan X-Trail

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 108 тыс. км

Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается надежный, экономичный и комфортабельный внедорожник Ниссан Х-Треил Т31. Автомобиль куплен новым у официального диллера 28.09.13г., Все ТО у дилера, есть сервисная книжка, подтвержденная чеками и заказ-нарядами. В 93т. км. была замена масла в автомате у официалов. Автомобиль полностью обслужен. Хорошая проходимость (клирес 21 см), вместительный багажник и салон. Комфортная подвеска. В салоне не курили. Не кредитный. ПТС оригинал 2013г. Свежий аккумулятор. В 105800 была замена масла и всех фильтров.
Двигатель 2.0л турбодизель (150 л.с.), 6-ступ. японский автомат с типтроником (не вариатор). По мотору и коробке вопросов нет! Расход: трасса 6-7л, город 9-10л.(это по Краснодарским пробкам). На трассе при 90км. на круизе - 5л.
Много ездила супруга с ребенком. Есть дефекты кузова (на фото) по которым готов торговаться! По кузову и бамперам ничего не красилось и не делалось. Все как есть.
Комплектация максимальная (LE):
Климат-контроль, панорамная крыша, черный кожаный салон, 18 литые диски, подогревы сидений спереди и сзади, ксенон, электросиденья, полный привод, камера заднего вида, парктроник, все подушки, АBC, ESP, датчики дождя, света, система доступа Intelligent Key (чип-ключ), Bluetooth® hands-free, помощь при спуске, круиз-контроль, кожаный мультируль и многое другое.
Летние колеса Континенталь на 18 в подарок.
Дополнительно при покупке официальным дилером установлено:
- двухсторонняя сигнализация
- задний парктроник
- оригинальная стальная защита картера Nissan
- сетка за воздуховодами переднего бампера
- коврики в салон и багажник
- пластиковые подкрылки в арках задник колес.
Цена указана без учета повреждений.
Торг при осмотре автомобиля.
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)
Обмены и салоны не интересуют. Причина продажи - куплен другой автомобиль.
По вопросам звонить с 8 ч до 22 ч.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 195 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

510 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 179,059 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

845 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 29,654 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

900 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan X-Trail

Audi Q5

Подержанная, пробег 110,013 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1075 тыс. руб.

Lexus RX

Подержанная, пробег 142 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

946 тыс. руб.

Infiniti FX

Подержанная, пробег 145,216 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1250 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале