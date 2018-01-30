Nissan X-Trail Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 102 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 108 тыс. км Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается надежный, экономичный и комфортабельный внедорожник Ниссан Х-Треил Т31. Автомобиль куплен новым у официального диллера 28.09.13г., Все ТО у дилера, есть сервисная книжка, подтвержденная чеками и заказ-нарядами. В 93т. км. была замена масла в автомате у официалов. Автомобиль полностью обслужен. Хорошая проходимость (клирес 21 см), вместительный багажник и салон. Комфортная подвеска. В салоне не курили. Не кредитный. ПТС оригинал 2013г. Свежий аккумулятор. В 105800 была замена масла и всех фильтров.

Двигатель 2.0л турбодизель (150 л.с.), 6-ступ. японский автомат с типтроником (не вариатор). По мотору и коробке вопросов нет! Расход: трасса 6-7л, город 9-10л.(это по Краснодарским пробкам). На трассе при 90км. на круизе - 5л.

Много ездила супруга с ребенком. Есть дефекты кузова (на фото) по которым готов торговаться! По кузову и бамперам ничего не красилось и не делалось. Все как есть.

Комплектация максимальная (LE):

Климат-контроль, панорамная крыша, черный кожаный салон, 18 литые диски, подогревы сидений спереди и сзади, ксенон, электросиденья, полный привод, камера заднего вида, парктроник, все подушки, АBC, ESP, датчики дождя, света, система доступа Intelligent Key (чип-ключ), Bluetooth® hands-free, помощь при спуске, круиз-контроль, кожаный мультируль и многое другое.

Летние колеса Континенталь на 18 в подарок.

Дополнительно при покупке официальным дилером установлено:

- двухсторонняя сигнализация

- задний парктроник

- оригинальная стальная защита картера Nissan

- сетка за воздуховодами переднего бампера

- коврики в салон и багажник

- пластиковые подкрылки в арках задник колес.

Цена указана без учета повреждений.

Торг при осмотре автомобиля.

Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)

Обмены и салоны не интересуют. Причина продажи - куплен другой автомобиль.

По вопросам звонить с 8 ч до 22 ч.