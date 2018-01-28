Nissan X-Trail

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 89,474 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 179,059 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

845 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 29,654 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

900 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 24,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1539 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan X-Trail

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 51,042 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

1370 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 46,697 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

1035 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 73,431 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

1350 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале