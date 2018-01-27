Nissan X-Trail Дата публикации: 27.01.18 Просмотров объявления: 19

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 83 тыс. км Цена: 994 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серебряный Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (861) 204-14-73

Описание

ПТС оригинал.

Максимальная комплектация с камерами кругового обзора 360 градусов.

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