Nissan X-Trail Дата публикации: 14.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 160 тыс. км Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1997 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серый Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя Турбодилер Телефон +7 (909) 409-06-17

Описание

Авто в ДТП не участвовал

Крашеных элементов нет

В салоне не курили

Состояние отличное

Вложений не требует

Продается срочно

Торг возможен при осмотре автомобиля

Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)

Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать![td#239192]