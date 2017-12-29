Nissan X-Trail
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 151 тыс. км
Цена: 605 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Надежный и экономичный паркетник. Сборка Япония. Кузов в заводской краске. Вложений и ремонта не требуется. Комплект зимних шин, сигнализация с прогревом. Рассмотрю обмен на авто с Вашей доплатой.
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