Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 151 тыс. км

Цена: 605 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Надежный и экономичный паркетник. Сборка Япония. Кузов в заводской краске. Вложений и ремонта не требуется. Комплект зимних шин, сигнализация с прогревом. Рассмотрю обмен на авто с Вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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