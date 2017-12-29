Nissan X-Trail Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 151 тыс. км Цена: 605 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Надежный и экономичный паркетник. Сборка Япония. Кузов в заводской краске. Вложений и ремонта не требуется. Комплект зимних шин, сигнализация с прогревом. Рассмотрю обмен на авто с Вашей доплатой.