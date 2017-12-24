Nissan X-Trail

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 40,8 тыс. км

Цена: 1479,999 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Состояние нового авто! На гарантии до 06.2018 г.! Покупали в А/С "Ключ- Авто"г. Краснодар за наличку. Пройдены все Т.О. строго по регламенту . К автомобилю относились очень бережно, в салоне никогда не курили, ездили аккуратно и без ДТП. Самая полная комплектация: салон-кожа, электропривод сидений и крышки багажника, панорамный люк с электроприводом, бесключевой доступ, кнопка старт-стоп, адаптивный би- ксенон LED', ходовые огни, парковочные датчики перед- зад, система автопарковки, литые диски 18’. NAVI, DVD, aux, mp3. usb. Система кругового обзора (4 камеры)AVM + камера заднего вида с расширенным обзором. АКПП - 7-ступ. Интеллектуальная система полного привода! Многофункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи , 2- х зонный климат- контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха, система круиз- контроля. Громкая связь, датчики дождя и света, датчик давления в шинах , подогрев сидений,лобового и зеркал, 8 подушек безопастности, курсовая, эко- режим, омыватель фар, датчики мертвых зон, религии т. д. Не бита. Не крашена (100%, включая бампера). ПТС - оригинал. Один собственник. Авто продаёт собственник оформление только через ГАИ!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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