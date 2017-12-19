Nissan X-Trail

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 28,5 тыс. км

Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-14-73

Описание

Два владельца.
Оформление продленной гарантии на месте.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит на выгодных условиях без КАСКО.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

600 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 67,796 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

620 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 1,675 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1350 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan X-Trail

Audi Q5

Подержанная, пробег 63,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1320 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 40,827 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1270 тыс. руб.

Land Rover Range Rover Evoque

Подержанная, пробег 56,027 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1350 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале