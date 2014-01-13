Nissan Tiida Дата публикации: 29.12.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 74,147 тыс. км Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Благодарный, Ставропольский край Имя: Наталья Белоусова Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка сиденья водителя: по высоте Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Бортовой компьютер Ксенон Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю автомобиль НИССАН ТИИДА 2013г. . владелец по ПТС один, салон не прокурен, покупали в салоне, гаражное хранение,+ комплект зимней резины. Торг у капота, реальному покупателю хорошая скидка.

звонить по т. 89034168620 Наталья

