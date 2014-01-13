Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 74,147 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Благодарный, Ставропольский край
Имя: Наталья Белоусова
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Бортовой компьютер
Ксенон
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю автомобиль НИССАН ТИИДА 2013г. . владелец по ПТС один, салон не прокурен, покупали в салоне, гаражное хранение,+ комплект зимней резины. Торг у капота, реальному покупателю хорошая скидка.
звонить по т. 89034168620 Наталья
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