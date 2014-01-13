Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 74,147 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Благодарный, Ставропольский край

Имя: Наталья Белоусова

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Бортовой компьютер

Ксенон

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю автомобиль НИССАН ТИИДА 2013г. . владелец по ПТС один, салон не прокурен, покупали в салоне, гаражное хранение,+ комплект зимней резины. Торг у капота, реальному покупателю хорошая скидка.
звонить по т. 89034168620 Наталья

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Tiida

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 63 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

476 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 110,723 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

420 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 91,58 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

380 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Tiida

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 50 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

584,15 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале